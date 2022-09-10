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Düzce’de 'kusursuz' hasat
GÜNDEM 10.09.2022, 12:05
Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve engelli bireylerin hizmet sunduğu Kusursuz Kafe, elma hasadına katıldı.Sefer DEMİR - Haberözel TV (DÜZCE İGFA)
Kusursuz Kafe personelleri, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesinin gerçekleştirildiği alana destek ziyaretinde bulundu.
Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında organik tarım çalışmalarının gerçekleştirildiği FÜPAŞ arazisini ziyaret eden engelli bireyler önlüklerini giyerek elma toplanmasına yardım etti.
Kusursuz kafe personeli topladıkları elmaları pekmez ve komposto yapacak.
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