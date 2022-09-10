Son Dakika

Düzce’de 'kusursuz' hasat

GÜNDEM 10.09.2022, 12:05
Düzce’de 'kusursuz' hasat

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve engelli bireylerin hizmet sunduğu Kusursuz Kafe, elma hasadına katıldı.Sefer DEMİR - Haberözel TV (DÜZCE İGFA)
Kusursuz Kafe personelleri, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesinin gerçekleştirildiği alana destek ziyaretinde bulundu.

Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında organik tarım çalışmalarının gerçekleştirildiği FÜPAŞ arazisini ziyaret eden engelli bireyler önlüklerini giyerek elma toplanmasına yardım etti.

Kusursuz kafe personeli topladıkları elmaları pekmez ve komposto yapacak.

Yorumlar (0)
25
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2022
İmsak 05:05
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:30
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Alanyaspor 6 8
10. Kayserispor 5 6
11. Antalyaspor 5 6
12. Giresunspor 5 6
13. Kasımpaşa 5 6
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Boluspor 5 10
3. Bandırmaspor 3 9
4. Keçiörengücü 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Girona 5 7
10. Real Sociedad 4 7
11. Valencia 4 6
12. Mallorca 4 5
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 5 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0