Düzce’de 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı!

Düzce'de içinde 1 kişinin olduğu otomobil, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçan şahıs gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Servet Bucurgat Caddesi'nde meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kısa süreli kovalamacanın ve takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

Araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 0.35 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücüye gerekli cezai işlemlerin yapılması için araç uygulama noktasına getirilerek, gerekli incelemeler sonrası cezai işlem uygulandı.