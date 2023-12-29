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Düzce’de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
GÜNDEM 29.12.2023, 08:31
Düzce’de hizmet veren Konsopa Otel’de çatıda çalışan işçi Adem T. dengesini kaybedip düştü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ağır yaralanan işçi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Adem T’nin Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İşçinin düştüğü yerde polis ekipleri incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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