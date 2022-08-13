Düzce’de baz istasyonundan hırsızlık

Düzce'nin Çilimli ilçesi Kiraztarla Köyü sınırları içerisinde sabaha karşı GSM şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri 30 metre enerji kablosu çalan bir şüpheliyi yakaladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Çilimli Jandarma Komutanlığı sınırlarındaki Kiraztarla'da özel bir GSM şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Baz istasyonundan 30 metrre enerji kablosu çalındığı tespit edildi.

Ekipler olay yerinde yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarından daha önce GSM operatöründe çalıştığı tespit edilen F.Ş adlı şahıstan şüphelendi.

İz süren jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla OYİ, JASAT ve İstihbarat timleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Jandarma'da ifadesi alınan F.Ş., işlemlerin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.