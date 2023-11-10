Düzce’de adliye çıkışı kaçmaya çalıştı.. Ayağından vuruldu!

Düzce’de polisten kaçmaya çalışan kişi ayağından vurulduSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Geçtiğimiz akşam meydana gelen bir uygulamada üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından uyuşturucuyu temin ettiği E.B.’nin isimini vermesi üzerine gece geç saatte harekete geçen Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı E.B.’yi ikamet ettiği evde yakaladı.

Adliyeye getirilen uyuşturucu satıcısı zanlısı, adliye çıkışı polislerin elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.

Kaçan E.B. isimli şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.