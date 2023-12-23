Düzce’de 63 yaşındaki adam silahlı saldırıda öldürüldü

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada 63 yaşındaki kişi aracına bindiği sırada öldürüldü, zanlı ise olay yerinden kaçtı.Sefer Demir - DMHA (DÜZCE İGFA)

Düzce'de Fatih Mahallesi 120. Sokak’ta Ali Yavuz ile aralarında husumet bulunan henüz ismi öğrenilemeyen şahıs tartışmaya başladı.

Bir süre sonra Ali Yavuz aracına bindiği sırada şüpheli 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbar üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.