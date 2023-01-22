Düzce Zabıtası'ndan raf ve fiyat denetimi

Düzce Belediyesi zabıta Müdürlüğü ekipleri raflardan toplanan ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını denetledi.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de şehir merkezinde temel gıda ve tüketim ürünleri satan marketlere raf ve kasa fiyatı denetimi yapıldı.

Hafta başından itibaren Kent merkezi genelinde 63 markette denetim gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda marketlerin kaldırım işgali yapıp yapmadığınıda kontrol etti.

Yapılan denetimler sonucunda 3 markete işgalden ötürü cezai işlem uygulanırken, 3 markete ise raf ve kasa fiyatlarının farklı olmasından dolayı cezai işlem uygulanması için tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.