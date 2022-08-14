Düzce Zabıtası'ndan 'çekçek' denetimi

Düzce Belediyesi atık toplayıcı aracı olarak da bilinen çekçeklere yönelik denetimler gerçekleştirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, trafiğe çıkma kurallarını ihlal ederek sürücüleri ve yayaların can sağlığını tehdit eden çekçek araçlarına el koydu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın genelgesi ile yetkilendirilen Düzce Belediyesi, hem çevre kirliliği hem de trafiği olumsuz yönde etkileyen lisanssız ve belirlenen saatler dışında atık toplayan kişilere yönelik denetim düzenledi. Geçtiğimiz aylarda atık toplama belgesi bulunmayan şahıslara yönelik bilgilendirmenin yapılmasından ardından yapılan denetimlerde lisansı olmayanların malzemelerine ve araçlarına el koydu.

Zabıta ekipleri çekçek araçlarının arkasına konulan kafesleri sökerek eski haline getirdi. Çekçeklerde bulunan atık malzemeler ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Katı Atık Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim tesisinde dönüştürülmek üzere alındı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çekçek lisanslarını çıkaranlara araçları teslim edileceği bildirildi.