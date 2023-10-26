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Düzce Yığılca'da traktör kazası: 3 yaralı

GÜNDEM 26.10.2023, 09:20
Düzce Yığılca'da traktör kazası: 3 yaralı

Düzce’nin Yığılca ilçesi Dutlar Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’den Yığılca istikametine gitmekte olan Ferdi O yönetimindeki 54 ABE 694 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden plakası henüz öğrenilemeyen Mevlüt K. yönetimindeki odun yüklü traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile 54 ABE 694 plakalı otomobil sürücüsü Ferdi O ve araç içerisinde bulunan Meryem O ile traktör sürücüsü Mevlüt K yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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