Düzce Yığılca'da müstakil ev küle döndü!

Düzce’nin Yığılca İlçesi Aydınyayla köyünde meydana gelen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Recep Bektaş’a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangında ev küle döndü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevkedildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın itfaiyenin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 2 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlatıldı.