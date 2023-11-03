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Düzce'ye Emniyet Genel Müdürü'nden ziyaret
GÜNDEM 03.11.2023, 09:34
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Düzce temaslarında İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Genel Müdür Ayyıldız, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bu arada Narkotik Daire Başkanlığı'nca, İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik proje tanıtımı gerçekleştirildi.
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