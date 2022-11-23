Düzce'ye 500 bin liralık 'acil' ödenek

AFAD, depremle sarsılan Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - AFAD, Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme yönelik son verileri açıkladı.

Bölgede saat 12.00 itibariyle en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 123 artçı deprem meydana geldiğini duyuran AFAD, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 8 kişi, Sakarya’da 9 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere, toplam 61 vatandaşımız yaralandığı ve halen 27 kişinin tedavisi hastanelerde devam edildiğine dikkati çekti.

Toplamda 2 bin 136 personel ve 418 aracın görevlendirildiği bölgeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edilirken, Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 3 bin 700 çorba, 11 bin 814 ikramlık malzeme, 16 bin 528 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtırken, bölgede 3 bin 730 battaniyenin dağıtımı yapıldı.

Düzce ilinin bazı bölgelerinde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi uygulandığı ve bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edildiği belirtilirken, AFAD tarafından Düzce'ye 500 bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

BAKAN KASAPOĞLU ÖĞRENCİ YURTLARINDA

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoglu ile Düzce Valisi Cevdet Atay da, yaşanan deprem sonrası üniversite öğrencilerini yurtlarda ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.