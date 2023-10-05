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Düzce Valisi'nden uygulama noktasına ziyaret
GÜNDEM 05.10.2023, 00:55
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında drone destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindeki heyetle uygulama noktasında yerinde incelemelerde bulundu.
Yapılan denetimlerde birçok araç ve sürücüsü denetlenirken, narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Üniversitede eğitim öğretim döneminin açılmasından dolayı rutin denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi. Vali Aslan, ailelere ise, "Çocuklarınızı güven içerisinde Üniversitemize gönderebilirsiniz. Evlatlarınız bize emanettir” çağrısında bulundu.
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