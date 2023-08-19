Düzce Valisi'nden şehitliğe ziyaret

Düzce'nin çiçeği burnunda valisi ayağının tozu ile şehitlikleri ziyaret ettiSefer DEMİR/ Haberözel TV (DÜZCE İGFA)

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın göreve başladıktan sonra ilk ziyareti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ve ailesi oldu.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Düzce’ye atanan Selçuk Aslan, görevine başladı. Vali Aslan, göreve başladığı gün, FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın kabrini ziyaret etti. Şehidin annesi Hanife ve Babası Ramazan Baysan’ı da evlerinde ziyaret eden Aslan, daha sonra şehitliğe geçti. Aslan, şehit kabirlerine çiçek bıraktıktan sonra dua ederek ziyaretlerini tamamladı.