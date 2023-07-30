Düzce otoyolunda nakliye kamyonu yandı

Düzce'de Anadolu Otoyolunda ev eşyası taşıyan kamyonet yandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Hüseyin Ö. idaresindeki 34 YNZ 94 plakalı ev eşyası yüklü kamyon otoyolun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişi 1. Viyadük mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmek isterken vücudunda yanıklar oluşan sürücü ile dumandan etkilenen araçtaki bir kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın dolayısıyla otoyolun Ankara yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaları ardından normale döndü.