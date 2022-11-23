Düzce merkezli şiddetli deprem!

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA)- Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı Bursa, İstanbul ve Ankara'da da kuvvetli hissedildi.

Depremin şiddeti Kandilli Rasathanesine göre 6,0 olarak ölçülürken, AFAD depremin büyüklüğünü 5,9 olarak kaydetti.

Sarsıntı 6,81 kilometre derinlikten geldi.

Hasarın boyutu ile ilgili araştırma sürüyor.