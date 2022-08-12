Düzce Jandarması'ndan HAYDİ tanıtımı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, HAYDİ uygulaması tanıtımı ile çevre kirliliği ve orman yangınlarıyla mcüadele kapsamında bilgilendirme faaliyeti düzenledi.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Düzce Kaynaşlı D-100 karayolunda, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yol emniyet ve kontrol faaliyetinde bulundu.

Vatandaşlara Çevre, Doğa ve Hayvanların korunması, orman yangınları ile mücadele kapsamında yolculuk esnasında dışarıya çöp izmarit v.b atık maddelerinin atılmaması, hayvanların korunması ile İlgili HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. uygulamaya ait bilgilendirme broşürü dağıtıldı.