Düzce İtfaiyesi'nden yangına hızlı müdahale

Düzce'de Beyciler Mahallesi D-655 Akçakoca Karayolu üzerinde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarının ardından kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, binada mahsur kalan 3'ü çocuk 13 vatandaş ile 3 kediyi kurtardı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor.