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Düzce İl Sağlık Müdürü trafik kazası geçirdi
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi.Sefer DEMİR - DÜZCE
GÜNDEM 12.03.2024, 16:04
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi.Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Düzce Yığılca Bağlantı yolunda Yığılca istikametine seyir halinde olan Düzce il Sağlık Müdürü Dr.Yasin Yılmaz, idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazasi geçirdi. Kaza sonrasi Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmaığıi, durumunun iyi olduğu ögrenildi.
Yılmaz, Yığılca Devlet Hastanesinde yapilan ilk müdahalenin ardindan Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
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