Düzce Gölyaka'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 12.00'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,5 büyüklüğünde yerden 11,79 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak ölçtü.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1596069356315856896