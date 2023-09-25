Düzce emniyetinden huzur denetimi

Düzce Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamasını mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve polisin varlığının hissettirilmesi; aranan şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il merkezinde çeşitli noktalarda gerçekleştirdi.Sefer DEMİR/ DÜZCE (İGFA) - Düzce il merkezinde emniyetin yaptığı huzur uygulamalarında ruhsatsız tabanca, sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddesi ele geçiridi.

Ayrıca kasten adam öldürme şüphelisi olan bir kişi ve hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalanırken, yakalan kişiler adli işlemlerinin ardından Çilimli Cezaevine teslim edildi.