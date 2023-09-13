Düzce Emniyeti'nden geniş kapsamlı ortak uygulama

Düzce’de düzenlenen asayiş ve trafik uygulamasında 674 araç sürücüsüne 1.233,472 lira para cezası yazıldı, Hırsızlık şüphelisi 1 kişi, Motosiklet Hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik, trafik, şahin, yunus ve trafik ekipleri, kent genelinde, geniş kapsamlı ortak uygulama yaptı.

Gece saatlerinde gençlerin yoğun olduğu noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçlar aranırken, 5 bin 701 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Uygulamada, 5 ruhsatsız tabanca 95 adet fişek ele geçirildi, 4araç trafikten men edildi ve 674 sürücüye toplam 1.233,473 lira para cezası kesildi.

Öte yandan yapılan denetimlerde metanfetamin, bonzai, esrar maddesi, skunk, ve sentetik ecza hapı ele geçirilirken 1 alkollü sücünün ehliyetine el konuldu.

5 yabanacı ülke vatandaşı yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.