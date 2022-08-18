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Düzce elektriği Melen'den üretecek
GÜNDEM 18.08.2022, 11:19
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen Çayı üzerinde HES kurulması için çalışmalara başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen Çayı üzerine hidroelektrik santrali kurmak için görüşmelere başladı.
“İşin Özü Çalışmak” sloganıyla hareket eden Başkan Özlü, Melen Çayı’nın debisinde yararlanarak belediyenin elektrik ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.
Ankara’da HES üretici bir firmanın ürünlerini inceleyen Özlü, “ HES üreticisi firmada yetkili arkadaşlardan bilgi aldım. Küçük Melen üzerine bir HES kurup belediyemizin ihtiyacı olan elektrik üretmekle ilgili çalışıyoruz” dedi.
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