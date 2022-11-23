Düzce depreminin ön raporu yayımlandı

AFAD, Düzce Gölyaka depremine ait ön değerlendirme raporunu yayımladıBURSA (İGFA) - Bugün sabaha karşı 04:08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ait ön değerlendirme raporu yayımlandı.

AFAD'ın yayımladığı raporda, bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana geldiğinin altı çizilirken, bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcut olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesinde varsa hasarlı yapıların kullanılmaması gerektiğinin belirtildiği raporda, bölgenin sismik aktivitesi, Avrupa’nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFAD tarafından 7/24 izlendiği kaydedildi.

Söz konusu ön rapora ulaşmak için tıklayabilirsiniz.