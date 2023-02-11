Düzce'den deprem bölgesine seyyar tuvalet

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üretimine başlanan tuvalet ve lavaboların 12 tanesi tamamlandı. Seyyar tuvaletlerin 10 tanesi TIR'a yüklenerek afet bölgesine yollanırken, duş ve bebek bakım odası imalatına başlandı.Elif Şevval DEMİR (DÜZCE İGFA)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan seferberlik devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla 38 saat içerisinde 12 adet tuvalet ve lavabonun imalatı tamamlandı.

BEBEK BAKIM ODASI VE DUŞ DA YAPILACAK

Düzce Belediyesinin öz kaynakları ile üretilen kadın ve erkek olmak üzere 5 çift (10 adet) lavabo ve tuvaletler TIR'a yüklenerek bölgeye doğru hareket ederken, bir yandan da yeni tuvalet ve lavaboların imalatı sürüyor. Seyyar tuvaletler ile birlikte bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından olan duş ve bebek bakım odası imalatına da başlandı.

“KISA SÜREDE DİĞERLERİNİ DE TAMAMLAYACAĞIZ”

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, gece gündüz çalışarak kısa süre içerisinde 12 adet lavabo ve tuvalet imalatı gerçekleştirdiklerini söyleyerek; "Başkanımızın talimatlarının ardından, 38 saat içerisinde 12 adet lavabo ve tuvalet imalatını tamamladık." ifadelerini kullandı.