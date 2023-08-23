Son Dakika
Düzce'den Çanakkale'ye takviye ekip çıktı
GÜNDEM 23.08.2023, 17:25
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çanakkale'de henüz kontrol altına alınaayan yangına yönelik Özel İdare ve belediyelerdne 7 araçlık destek ekibinin yola çıktığını duyudu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından Çanakkale'deki yangına yönelik paylaşımda bulundu.
Vali Aslan, yaptığı açıklamada Çanakkale'de çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile ilgili "Çanakkale'de devam eden orman yangınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına müdahale eden görevlilerimize Allah kuvvet versin. Düzce’den İl Özel İdaremiz ve Belediyelerimizden 7 araçlık destek ekibimiz Çanakkaleye yola çıkmıştır. " ifadelerini kullandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|4
|3. Sivasspor
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Galatasaray
|2
|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Şanlıurfaspor
|2
|6
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Newcastle
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü