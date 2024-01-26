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Düzce'deki kazadan acı haber geldi!
GÜNDEM 26.01.2024, 17:58
Düzce Anadolu Otoyolu’undaki kazadan acı haber geldi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil dün akşam saatlerinde dinlenme tesisine girmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştı.
Kazada ağır yaralı olarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Dinç (35) ile Meva Dinç (5) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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