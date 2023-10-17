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Düzce'deki kaza anı Mobese'de
GÜNDEM 17.10.2023, 12:10
Düzce'de dikkatsiz sürücünün kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildiSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza D-655 Karayolu Karaca Kavşağı Mevkisinde meydana geldi.
Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, Akçakoca İstikametinden Düzce Merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen otomobil ile Karaca Mahallesi İstikametinden Sancaklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan, sürücüsü ve plaka bilgisi bilinmeyen kamyonet çarpıştı.
Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
O anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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