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Düzce'de yöresel ürün çadırı tartışması
GÜNDEM 06.02.2024, 17:43
Düzce'de çeşitli kentlerden gelerek yöresel ürünlerin satışının yapıldığı çadırlar bölge esnafının tepkisini çekti.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
(DÜZCE İGFA) - Düzce’ye farklı şehirlerden gelerek kurdukları çadırlarda yöresel ürünler satan esnaflar, bölge esnafının tepkisini çekti. Düzce Belediyesi tarafından yöresel ürünlerin satıldığı çadırların kaldırılması kararı alındı. Geçmişte Millet bahçesi ile ilgili değerlendirme yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kesinlikle burada ticari işletmelere müsaade etmeyeceğini burasının Millete ait olduğunu söylemişti.
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