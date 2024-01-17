Düzce'de 'yılların kuyumcusu ürünleri teslim etmiyor' iddiası

Düzce'de uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe hizmet veren bir işyeri hakkında gündeme bomba gibi bir iddia düştü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sosyal medya hesapları üzerinden ve şikayetvar'da yapılan paylaşımlarda o kuyumculuktan alışveriş yapan müşteriler kendilerine ürünlerin ulaşmadığını iddia etti.

Yapılan paylaşımlarda durumu anlatan mağdur müşteriler parasını ödediği halde ürünlerin eline gelmediğini belirtti.

İşletme ile iletişime geçtiğinde geçiştirmelik olarak sizi arayacağız cevabını alması üzerine durumu savcılığa bildirdiğini belirtti.

Yapılan paylaşımı gören ve alışveriş yapan başka mağdurlarda gönderinin altına yorum yaptı.

Ortaya çıkan durumun ardından vatandaşların aklında o Kuyumculuk batıyor mu sorusu oluştu.

Düzce'de uzun yıllardır hizmet veren işletme kepenk mi kapatacak?