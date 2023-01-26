Düzce'de yeni hizmet yuvası şekilleniyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ve iş insanı Hasan Ulusoy’un destekleriyle geçen yılın Mayıs ayında Uzunmustafa Mahallesi'nde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Konak Kafkas Park içerisinde iki katlı kütüphanede dış cephe tamamen ortaya çıkarken, iç kısımda ise zemin ısıtma çalışmaları ve şap dökümü tamamlandı.

4 bin 600 metrekare alan üzerinde olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde son rötuşların yapılması ile yeni eğitim yuvası hizmet vermeye başlayacak.