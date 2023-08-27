Düzce'de yasak yerden geçti, otomobil çarptı!
Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda yasal olmasına rağmen orta refüjden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu’nda meydana gelen kazada Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan 81 AN 071 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle kapalı ve geçişin yasak olduğu orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmettin Başoğlu idaresindeki 81 BF 628 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücü aracından fırlayarak asfalt zemine düştü.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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