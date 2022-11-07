Düzce'de yangın! Üç ahır kullanılamaz halde

Düzce’nin Çamköy Mahallesi'nde nedeni henüz belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan yangına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 5 söndürme aracı, 13 personelle hızlı şekilde müdahale ederek yangını kısa süre kontrol altına aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Çamköy Mahallesi'nde yaşanan ve 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği ve evlere sıçrayan yangına hızlı şekilde müdahale ederek olası kayıpların önüne geçti.

Alınan bilgiye göre Çamköy Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, içerisinde bulunan saman ve odunların tutuşması ile diğer ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine hızlı şekilde harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü, yangının çıktığı bölgeye intikal etti.

5 söndürme aracı ve 13 personelle yangına müdahale de bulunan ekipler, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi.