Düzce'de uyuşturucuya geçit yok!

Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonun yanı sıra son bir haftada yapılan çalışmalarda 18 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, çok sayıda maddeye el konuldu.DÜZCE (İGFA) - Düzce Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalarda sokak satıcıları ve kullanıcıları ile aranan şahıslara yönelik 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.



Yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet sentetik ecza ve 13 gram esrar maddesiele geçirilirken, 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı rutin denetimlerinde ise 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 64 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ve yivsiz tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 4 gram esrar, 12 gram metanfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 19 adet galara hap, 2 gram extacy hap, 15 kök kenevir madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 15 şüpheli şahsa adli işlemler yapıldı.

İl Merkezinde gerçekleşen 9 hırsızlık olayının şüphelileri ise tespit edilirken, yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.