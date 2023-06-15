Düzce'de uyuşturucuya geçit yok!
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yürütülen soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda il merkezine bağlı Konuralp Mahallesi'nde Y.Ş. adlı bir kişi yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yürütülen soruşturmada yakalanan şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada iki parça olmak üzere toplamda 10 gram metamfetamin, esrar, sentetik Ecza Hap, uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.
Gözaltına Y.Ş den uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 kişiden de metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahıslara Uyuşturucu Madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, yakalanan şüpheliler Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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