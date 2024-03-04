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Düzce'de uyuşturucuya geçit verilmiyor
GÜNDEM 04.03.2024, 13:01
Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 23-28 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda H.M isimli 11 Suç kaydı bulunan kişinin üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 17 parça halinde toplamda 23-28 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çilimli cezaevine teslim edildi.
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