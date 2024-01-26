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Düzce'de uyuşturucuya 2 tutuklama
GÜNDEM 26.01.2024, 19:14
Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehire uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.B. ve N.T'yi takibe aldı.
Alınan bilgiye göre teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kaldığı otelin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kg sentetik kannabinoid (bonzai) ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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