Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak çalışmalarında şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde sattığı tespiti üzerine başlatılan takip sonucu şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sokak çalışmalarında şüpheli S. Ç’nin, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda, toplamda 70gr Esrar Maddesi, 102 adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli S. Ç uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanırken, uyuşturucu madde satın alan 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.