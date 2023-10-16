Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında 1 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda; E.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 12 parça halinde toplam 1.609 gr. Esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.