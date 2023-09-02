Düzce'de traktör devrildi: 16 işçi yaralı

Düzce'de traktör devrilmesi sonucu 16 fındık işçisi yaralandıSefer DEMİR (DÜZCE İGA)

Düzce'nin Akçakoca İlçesi Esma Hanım köyünde fındık toplamaya gelen işçileri taşıyan A.K. Yönetimindeki traktörün römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör römorkunda bulunan 15 işçi ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili açıklama yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gübüdere mevkisinde fındık bahçesinden dönen mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu traktörün devrildiğini belirterek, römorkta bulunan 15 işçi ile sürücünün yaralandığını ifadesi etti. Aslan, hastaneye sevk edilen yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.