Düzce'de trafik kazası... Hava yastıkları kurtardı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada açılan hava yastıkları sayesinde araçlarda bulunan 3 kişi yara almadan kazayı atlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Uğur Y. idaresindeki 81 EZ 200 plakalı otomobil ile Ali Kemal K. yönetimindeki 67 UB 535 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Yenikent mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle iki aracın ön ve yan kısımlarında yer alan tün hava yastıkları açıldı. Araçlardan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüler ve 67 UB 535 plakalı otomobilde bulunan yolcunun ambulansta yapılan sağlık kontrollerinde vücutlarında kırık veya kanamaya rastlanmadı.

Kaza dolayısıyla çevre yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.