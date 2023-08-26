Düzce'de trafik kazası

Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sefer DEMİR/ HABERÖZEL TV (DÜZCE İGFA)

Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde seyreden E. A. (27) idaresindeki 81 ADF 630 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zafer A'nın (49) kullandığı 81 ACH 546 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrulan motosiklet kaldırımdaki Melih P'ye, otomobil de bir marketin dış cephesine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.P. ile motosiklet sürücüsü Z. A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.