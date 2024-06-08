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Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı!
Düzce - Akçakoca D-655 bağlantı yolundaki döner kavşakta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
GÜNDEM 08.06.2024, 22:23
Düzce - Akçakoca D-655 bağlantı yolundaki döner kavşakta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce - Akçakoca D-655 bağlantı yolu karacamahallesi döner kavşağında F.T. İdaresindeki 81 AF 930 plakalı otomobil ile R.D. Yönetimindeki 81 ABB 805 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan O.Y.G. H.E.Ç ve G.G. yaralandı.
Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Üniversitesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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