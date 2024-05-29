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Düzce'de trafik kazası 2 kişi yaralandı
Düzce Merkez Sallar Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç aydınlatma diğerine çarptı
GÜNDEM 29.05.2024, 15:04
Düzce Merkez Sallar Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç aydınlatma diğerine çarptı.Sefer Demir /DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre; Düzce Merkez Sallar Mahallesinde A.Ç. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü A.Ç. ve yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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