Düzce'de trafik kazası

D-655 Düzce Zonguldak bağlantı yolu Konuralp üniversite ışıklı kavşağında kaza meydana geldi. Sefer Demir - DÜZCE (İGFA) - Zonguldak istikametine seyir halinde olan T.Ü. İdaresindeki 81 DZ 340 plakalı araç üniversite ışıklı kavşakta 100 metre ilerde yaya üst geçiti olmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G. isimli yaya ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan i.G'ye yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü T.Ü. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.