Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı

Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Beyciler ışıklı kavşağında meydana gelen iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandıSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce-Zonguldak bağlantı yolundaki kavşakta dikkatsizce yola çıkan sürücü kazaya sebep oldu.

Kavşakta bekleyen 81 BB 573 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüzce yola çıktı. O esnada Akçakoca istikametinden Düzce merkez istikametine seyir halinde olan 06 YA 4393 plakalı otomobil, duramayarak hafif ticari araca çarptı.

Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ismi henüz belirlenemeyen kişi Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.