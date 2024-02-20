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Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
GÜNDEM 20.02.2024, 09:10
Düzce merkez yeni çevre yolu Çamköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez yeni çevre yolu çamköy mevkisinde T.Emre.Ceylan idaresindeki 81 ER 665 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışına savruldu.
Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralandı. Çevredikerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç çekici yardımı ile çıkarıldı tek şeritten akışı sağlanan trafik aracın kaldırılması sonucu normal seyrine döndü.
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