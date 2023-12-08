Düzce'de trafik ekiplerinden radar kontrolü

Düzce'de trafik ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında radar uygulaması yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - DMHA - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında radar uygulması yapıldı.

Yapılan radar uygulamasında aşırı hızlı araçlar tek tek tespit edildi.

Hız limitlerine uymayan sürücüler durdurularak cezai işlem uygulandı.