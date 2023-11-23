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Düzce'de trafiğe kapalı yolda motosiklet denetimi
GÜNDEM 23.11.2023, 13:37
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi'nde denetimleri sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü el ele vererek sadece yaya kullanımına açık olan İstanbul Caddesi'nde motorlu taşıtlara geçit vermemek için denetimleri sıklaştırdı.
Motorlu araçların girmesinin yasak olduğu caddenin belirli bölgelerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara hem ceza kesti, hem de uyarılarda bulundu.
Yapılan denetimlerde 12 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 436’şar TL olmak üzere toplam 5 Bin 232 TL cezai işlem uyguladı.
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