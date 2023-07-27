Düzce'de telefon dolandırıcılığını polis önledi

Düzce’de sabah saatlerinde iki telefon dolandırıcılığı olayı polis ekiplerinin dikkati ile önlendi.DÜZCE (İGFA) - Telefon dolandırıcılarının hedefi Esentepe Köyü halkı oldu.

Alınan bilgiye göre Esentepe'de oturan vatandaşların cep telefonu numaralarını ele geçiren dolandırıcılar kendilerini jandarma olarak tanıtarak Düzce’de bir kuyumcunun soyulduğunu ve aradıkları vatandaşların kimliklerinin bu kuyumcuda bulunduğunu söyleyerek para koparmaya çalıştı.

Bu esnada telefonla konuşurken polislerin dikkatini çeken vatandaşlar polisi görünce sakinleşirken, dolandırıcıları yanlarına çekmeye çalıştılar.

Ancak dolandırıcılar vatandaşlardan banka hesaplarını istemeye başlayıp karşılık alamayınca telefonu kapattılar.

Vatandaşlar ise kolluk kuvvetlerine giderek şikayetçi oldular.